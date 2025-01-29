Над Манежной площадью в Москве можно увидеть северное сияние

По китайской примете, увидеть его – к счастью

До 9 февраля каждый вечер над Манежной площадью будет проходить световое шоу в виде северного сияния. Его показывают в рамках празднования китайского Нового года и реализации проекта "Зима в Москве". Посещение бесплатное.

По китайской примете, увидеть северное сияние – к счастью. Ради этого природного явления многие туристы из Китая и приезжают в Россию. Поэтому для жителей и гостей столицы решили устроить такое яркое представление без необходимости пересекать полярный круг.

Также тематическое световое шоу организовали на Болотной площади. Его показывают вечером во время сеансов катания на катке – ранее подобной площадки в городе не было. Посетители могут увидеть имитацию водоема с карпами кои, которые "плавают" вслед за ними подо льдом. Представления начинаются в 18:00.

Напомним, фестиваль "Китайский Новый год в Москве" стартовал 28 января и продлится до 9 февраля. Всего он проходит на более чем 20 площадках, где для гостей и жителей столицы проведут свыше 400 различных мероприятий.

Ранее сообщалось, какие представления покажут в Москве в рамках празднования китайского Нового года.