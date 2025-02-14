Спектакли, балы и квесты пройдут в столичных усадьбах в рамках проекта "Зима в Москве"

Мероприятия бесплатные, но на некоторые нужно заранее зарегистрироваться

Проект "Зима в Москве" приглашает горожан и туристов провести увлекательные выходные. С 14 по 16 февраля на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдут мероприятия, посвященные истории дворянства и чайной культуре дореволюционной столицы. Посетители смогут почувствовать атмосферу прошлых эпох и узнать о давних московских традициях.

В саду имени Н.Э. Баумана и парке "Останкино" гостей фестиваля ждут в пятницу, 14 февраля, с 12:00 до 20:00. В это время желающие смогут с помощью горничной примерить костюмы в стиле конца XIX – начала XX века и сделать эффектные фотографии. Кроме того, в саду имени Н.Э. Баумана каждые выходные проходит бал-маскарад. Зрители могут побывать на иммерсивной театральной постановке, узнать интересные факты об этикете позапрошлого века и побывать на настоящем балу.

В усадьбе Воронцово 15 и 16 февраля пройдет интерактивный спектакль. Участники перенесутся в атмосферу дворянской усадьбы XIX века. В центре сюжета – дворянская семья, готовящаяся к помолвке дочери и пышной свадьбе на Красную горку. В ожидании жениха, опаздывающего из-за сильной метели, домочадцы коротают время за самоваром, вовлекая зрителей в события вечера. 16 февраля в усадьбе Воронцово будет также работать чайная самоварная станция, где можно не только выпить горячего ароматного чая, но и узнать, кто привез его в Россию и как этот напиток смог завоевать любовь москвичей. В эти же выходные на аллеях усадебного парка Воронцово можно будет встретить персонажей в старинных костюмах, которые организуют игры в лапту, горелки, чижу, стрельбу в историческом тире.

Все мероприятия фестиваля бесплатные, на некоторые требуется предварительная регистрация. Записаться и узнать подробное расписание можно на сервисе Ruspass.

Ранее "Утро" рассказывало, на каких площадках проекта "Зима в Москве" непременно нужно успеть побывать до конца сезона.