Каких краснокнижных животных можно встретить на зеленых территориях Москвы

Природно-исторические парки столицы становятся комфортным домом для диких зверей и птиц

Животных, включенных в Красную книгу Москвы, порой можно увидеть во время прогулки на природных территориях города. Чаще всего встречаются бобры, ласки и зайцы-русаки. Об этом сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Так, в прошлом году в природно-исторических парках "Останкино", "Москворецкий" и "Битцевский лес", а также в национальном парке "Лосиный Остров" наблюдатели видели бобров. Это животное ведет полуводный образ жизни. Плавать ему помогают перепонки на лапах и веслообразный хвост. Вес крупной особи может достигать 32 кг, а длина тела – 1,3 метра. Бобры питаются корой, побегами деревьев и растениями. Зимой бобры менее активны. Из своих домиков выходят только в светлое время суток, а если температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов, совсем не покидают жилища.

Заяц-русак занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, но в 2024 году зоологи приметили этих животных в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Измайлово", "Царицыно" и других. Русак крупнее беляка и отличается более длинными ушами и остроконечным хвостом. К зиме такой зверь не белеет, оставаясь русым с темными пестринами на спине. Зимой питается растениями, которые выкапывает из-под снега. Селится обычно на полях или опушках с густым подлеском и старается держаться подальше от людей.

Еще один редкий для Москвы зверь – ласка. В 2024 году ее можно было увидеть в национальном парке "Лосиный Остров", природно-исторических парках "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово" и др. Это очень ловкий и проворный зверек, умеющий быстро бегать и хорошо плавать. Ласка – хищник, охотится на грызунов и ящериц.

Ранее столичные зоологи отметили, что хорошее состояние экосистемы привлекает в Москву редких птиц и животных. В частности, в черте города теперь можно встретить полевого луня, которому для жизни нужна качественная вода, чистый воздух, отсутствие шума. В списке замеченных в Москве недавно редких пернатых значатся также черный коршун, обыкновенный осоед, вальдшнеп, обыкновенный зимородок.