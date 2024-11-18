В Строгинской пойме заметили красношейную поганку

Птица занесена в Красную книгу России

Необычного для Москвы обитателя водоемов – красношейную поганку – обнаружили этой осенью в Строгинской пойме. Редкую птицу заметили бердвотчеры – любители наблюдать за птицами в естественной среде обитания. Они передали сведения специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Информация подтвердилась.

Орнитологи, побывавшие на месте, зафиксировали, что в Строгинской пойме действительно находится представитель пернатых, редкий не только для столицы, но и в целом, а именно – занесенная в Красную книгу России красношейная поганка.

Это небольшая водоплавающая птица. Традиционно она гнездится на севере европейской части России, селиться предпочитает на озерах среди верховых болот. Красношейная поганка примечательна своим окрасом: возле глаз у нее ярко-оранжевые пучки перьев, шея и грудка рыжего цвета, крылья и щечки темные. Кроме того, у самцов в брачный период появляется красное кольцо на шее.

Красношейная поганка обычно держится подальше от берега, даже гнездо у нее плавучее. Поэтому хорошенько рассмотреть ее можно лишь с помощью бинокля. Вероятно, в Москве птица оказалась во время сезонной миграции к морскому побережью и вряд ли станет постоянным обитателем столичных водоемов. Так что наблюдателям, любовавшимся птицами в Строгино, весьма повезло.

В целом, бердвотчинг, то есть наблюдение за птицами, становится все более популярным увлечением у москвичей. Это можно объяснить многообразием пернатых, которые обитают в столице. Орнитологами зафиксировано здесь почти 250 видов птиц, примерно третья часть из которых занесена в Красную книгу.

При этом многие птицы живут в городе круглый год. Зимой, когда самостоятельно добывать корм трудно, им особенно требуется бережное отношение со стороны людей. Однако важно знать, как правильно подкармливать птиц. К примеру, сладкое, соленое, жареное строго запрещено – такая пища может погубить пернатых. Мягкий хлеб тоже противопоказан – лучше высушить его на сухари и высыпать птицам крошки. Самое правильное – давать семечки, овес, просо. Можно подвешивать на ветках кусочки несоленого сала – его очень любят синички и воробьи.