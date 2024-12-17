Маленькую макаку спасли в центре Москвы

Маленькую макаку спасли в центре Москвы
Фото: ТГ Природа Москвы
Животное передали специалистам центра реабилитации

В Москве спасли маленькую обезьянку. В понедельник, 17 декабря, в экстренные службы столицы поступил тревожный звонок. Местный житель сообщил, что некий знакомый принес к нему в квартиру обезьяну, а затем оставил ее. Мужчина просил избавить его от животного.

Информацию о подозрительном звонке оперативно передали в полицию и Департамент природопользования города Москвы. Правоохранители и сотрудники департамента провели совместную проверку, в ходе которой выяснилось, что обезьянка – это молодая макака-резус. Документов на нее обнаружено не было.

Обезьяну забрали из квартиры в центре Москвы и передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования для оценки состояния здоровья. Сейчас, как уверяют специалисты, жизни спасенной обезьяны ничего не угрожает. За диким животным присматривают квалифицированные сотрудники.

Источник: ТГ Природа Москвы ✓ Надежный источник
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