Маленькую макаку спасли в центре Москвы

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В Москве спасли маленькую обезьянку. В понедельник, 17 декабря, в экстренные службы столицы поступил тревожный звонок. Местный житель сообщил, что некий знакомый принес к нему в квартиру обезьяну, а затем оставил ее. Мужчина просил избавить его от животного.
Информацию о подозрительном звонке оперативно передали в полицию и Департамент природопользования города Москвы. Правоохранители и сотрудники департамента провели совместную проверку, в ходе которой выяснилось, что обезьянка – это молодая макака-резус. Документов на нее обнаружено не было.
Обезьяну забрали из квартиры в центре Москвы и передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования для оценки состояния здоровья. Сейчас, как уверяют специалисты, жизни спасенной обезьяны ничего не угрожает. За диким животным присматривают квалифицированные сотрудники.
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