Ученые предложили меры по сохранению биоразнообразия парка "Лосиный остров"

На территории парка встречаются редкие и исчезающие виды животных, птиц, растений

Москва займется реализацией долгосрочной программы сохранения "Лосиного острова". Соответствующее решение было принято по итогам заседания научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка "Лосиный остров", которое состоялось в понедельник, 11 ноября.

Национальный парк "Лосиный остров" – это уникальный пример сохранения естественной природы всего в 10 км от центра мегаполиса. Бережно развивать неповторимую экосистему природной территории городу помогают специалисты, входящие в научно-экспертный совет. Он был создан в марте 2024 года при участии города для масштабного исследования и последующего сохранения "Лосиного острова".

"Нам важно было посмотреть, что можно сделать для сохранения биоразнообразия и уникальной экосистемы Лосиного острова: чтобы, с одной стороны, горожане могли наслаждаться фантастической природой, с другой стороны, чтобы исконные обитатели парка, – животные и растения, – чувствовали себя хорошо",

– поясняет руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

За прошедшие месяцы специалисты в сотрудничестве с ведущими научными институтами Российской академии наук провели детальную эколого-биологическую оценку территории национального парка "Лосиный остров", а также животного мира и лесных экосистем. В ходе этой работы были обнаружены редчайшие и исчезающие виды растений, животных, птиц – чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи и др. При этом более 10 редких видов выявлены на территории национального парка впервые.

По результатам проведенных исследований научно-экспертный совет установил, что московская часть территории Лосиного парка является природной территорией с относительно низким уровнем антропогенного воздействия и богатым биоразнообразием. В связи с этим ученые предлагают организовать особый режим охраны почти на 1,4 тыс. га, что составляет порядка 40 % московской части национального парка. Это особо ценные участки лесных экосистем – места обитания редких видов животных.

Кроме того, ученые рекомендовали создать в "Лосином острове" современный научно-образовательный центр, центр реабилитации и реинтродукции животных, климатическую станцию для инструментальной оценки экологической эффективности лесов парка. Предлагается также создание рекреационных зон, в которых фотоловушки и видеорегистраторы позволят посетителям дистанционно наблюдать за дикими животными в естественной среде обитания.

Рекомендации экспертов будут учтены. В 2025 году на охраняемых территориях парка начнется восстановление 10 флаговых (исчезающих) видов флоры и фауны, среди которых лось, заяц-беляк и русак, белая лазоревка, редкие виды первоцветов, стрекоза дозорщик-император и др., а также пройдут первые посадки ели, дуба и ясеня на участках "старого" ветровала.

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