"Экоточки" позволят увеличить объем переработки одежды в Москве

В столице удвоится количество таких пунктов

Проект "Экототочки Москвы" может значительно увеличить переработку старой одежды в столице. Если сейчас перерабатывается лишь около 1% текстиля, то в будущем этот показатель планируют поднять до 5-7%.

"Экоточки" – это новая экологическая инициатива департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, направленная на развитие экологичных привычек и поддержку устойчивого будущего. Проект предоставляет москвичам удобный способ сдачи вторсырья, которое можно переработать и использовать повторно. Первым этапом стала сборка старой одежды, ведь каждый житель города ежегодно выбрасывает от 10 до 15 кг текстиля, из которых на данный момент перерабатывается менее 1%.

"Мы планируем эту цифру довести до 5–7%, что будет значительным увеличением. И это наша задача где-то на три года", – сообщила глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

Сейчас в проекте участвуют около 200 пунктов по сбору одежды, и к концу следующего года это число может возрасти до 400-500 точек благодаря заинтересованности новых партнеров. За первый месяц реализации проекта поступило пять заявок от организаций, готовых участвовать в сборе и переработке одежды от горожан.

В будущем "Экоточки Москвы" планируют расширить перечень материалов для переработки, добавив возможность сдачи батареек и шин, что сделает проект еще более значимым для экологии города.