Психолог рекомендовал смотреть трансляции из Московского зоопарка

Это лучше, чем шуточные ролики про животных в соцсетях

Наблюдение за животными, в том числе онлайн, является хорошим способом снизить стресс. Поэтому такие видеотрансляции, которые организует, например, Московский зоопарк, способствуют сохранению позитивного настроя. Об этом рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Для сохранения эмоциональной стабильности человеку нужно уметь избавляться от напряжения. Исследования показывают, что видеоролики про животных помогают ненадолго переключиться и тем самым повысить продуктивность в течение дня.

"Созерцание животных, их повадок, игр и взаимодействия друг с другом как раз-таки и может стать своеобразным каналом, через который человек получает разрядку, – считает Денис Хакимов. – Это особенно важно в потоке дел и новостей, далеко не всегда самых приятных".

Но забавные ролики про собак и кошек, которыми переполнены соцсети, – не единственная возможность посмотреть на животных в разгар рабочего дня.

"Любому человеку доступна прямая трансляция из Московского зоопарка, где в режиме реального времени можно понаблюдать за жизнью его обитателей, их забавным, порой неуклюжим поведением, что само по себе вызывает умиление и улыбку. Этот вариант хорош возможностью хоть и виртуально, но посетить зоопарк, увидеть редких в наших широтах представителей фауны",

– отметил Денис Хакимов в беседе с Агентством городских новостей "Москва". Кроме того, у трансляций из Московского зоопарка есть еще один весомый плюс: такие онлайн-видео достаточно медитативны, поскольку лишены громких звуков и музыки, это также успокаивает.

Сейчас Московским зоопарком организованы видеотрансляции из вольеров, где обитают капибары, слоны, манул Тимофей, семейство панд и другие животные. Подключиться можно по ссылке https://zoo.mos.ru/.

Ранее в Московском зоопарке назвали лидеров видеотрансляций.