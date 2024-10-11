Капибары, панды, манул Тимофей: кого показывают в трансляциях из Московского зоопарка

Капибары, панды, манул Тимофей: кого показывают в трансляциях из Московского зоопарка
Фото: АГН Москва
Камеры установлены в десяти вольерных комплексах

Увидеть, как живет бегемот, как питаются викуньи и чем занимаются зимой капибары, теперь может каждый желающий. Московский зоопарк установил камеры в некоторых вольерах, и теперь на сайте доступны онлайн трансляции.

Объективы камер нацелены на те же самые экскурсионные вольеры, что можно увидеть при личном посещении зоопарка. Доступны как уличные, так и крытые зоны. Это удобно, ведь предсказать, где именно будет находиться животное, невозможно.

"Сейчас похолодало – слоны на улицу не выходят. А гуанако, лама и викунья все время гуляют на свежем воздухе. Рядом с ними живут капибары, но для них сейчас холодно: прячутся в тоннеле между вольерами",

– приводит KP.RU слова заведующей лекционно-экскурсионным сектором Московского зоопарка Елены Лысогорской.

Она отметила, что онлайн трансляции идут в часы работы зоопарка. Но какого-то определенного расписания, например, наблюдения за кормлением, не существует. Ведь в природе животные едят не по часам, поэтому и зоологи не рекомендуют давать подопечным пищу в одно и то же время.

Сейчас камеры установлены 10 вольерах, где живут панды Жуи, Диндин и Катюша, азиатские слоны, орангутанги, карликовый бегемот Ксюша, рыси, медоеды, сурикаты, гориллы и манул Тимофея. Кроме того, онлайн видео идет с южноамериканской лужайки, где обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.Трансляции организованы на портале mos.ru.

Ранее Московский зоопарк отчитался, как проходит зажировка манула Тимофея.

Источник: КП ✓ Надежный источник
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