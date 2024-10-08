Московские парки посетили летом 73,5 млн гостей – Собянин

Спектакли под открытым небом, танцы, экскурсии - афиша мероприятий была очень разнообразной

Столичные учреждения культуры и отдыха минувшим летом предлагали огромное разнообразие активностей на любой вкус и в любую погоду. О том, как москвичи и гости столицы проводили время на улице, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Этим летом столичные парки приняли около 73,5 млн гостей. Современная инфраструктура и разнообразная афиша мероприятий сделали отдых комфортным в любую погоду, отметил Сергей Собянин.

"В жаркие дни освежиться можно было в открытых бассейнах: в этом году мы увеличили их количество до 13. За летний сезон их посетили более 170 тысяч человек. (…) Хорошим спросом пользовались оборудованные зоны для пикника",

– рассказал мэр. По вечерам точками притяжения становились кинотеатры под открытым небом. В этом году их было десять – новую современную площадку открыли в зоне отдыха "Покровский берег". За три месяца зрителями стали 65 тысяч человек. Участниками проекта "Йога в парке" стали более 8300 человек.

Кроме того, в парках прошло свыше 200 фестивалей в рамках проекта "Лето в Москве". Одним из самых популярных стал Moscow Jazz Festival-2024 – ежегодный июньский фестиваль джазовой музыки в саду "Эрмитаж". Большой интерес вызвал и традиционный фестиваль искусств "Горький+": в августе за три фестивальных дня его посетили 330 тысяч человек.

Еще одним ярким событием лета стал Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024", на котором выступали артисты из Болгарии, Вьетнама, Германии, Гватемалы, Испании, Италии, Польши, Португалии, Перу, США, Филиппин, Эфиопии. Программы сопровождались шоу-постановками балета Большого московского цирка.

Фестиваль "Театральный бульвар", Московская международная неделя кино, спектакли, лекции, экскурсии, познавательные квесты, концерты – это и многое другое предлагала летом Москва.

Кроме того, важным событием этого лета стало открытие первой очереди кинопарка "Москино" Московского кинокластера. Его уже посетили более 40 тысяч человек.