Московские парки посетили летом 73,5 млн гостей – Собянин

Московские парки посетили летом 73,5 млн гостей – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Спектакли под открытым небом, танцы, экскурсии - афиша мероприятий была очень разнообразной

Столичные учреждения культуры и отдыха минувшим летом предлагали огромное разнообразие активностей на любой вкус и в любую погоду. О том, как москвичи и гости столицы проводили время на улице, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Этим летом столичные парки приняли около 73,5 млн гостей. Современная инфраструктура и разнообразная афиша мероприятий сделали отдых комфортным в любую погоду, отметил Сергей Собянин.

"В жаркие дни освежиться можно было в открытых бассейнах: в этом году мы увеличили их количество до 13. За летний сезон их посетили более 170 тысяч человек. (…) Хорошим спросом пользовались оборудованные зоны для пикника",

– рассказал мэр. По вечерам точками притяжения становились кинотеатры под открытым небом. В этом году их было десять – новую современную площадку открыли в зоне отдыха "Покровский берег". За три месяца зрителями стали 65 тысяч человек. Участниками проекта "Йога в парке" стали более 8300 человек.

Кроме того, в парках прошло свыше 200 фестивалей в рамках проекта "Лето в Москве". Одним из самых популярных стал Moscow Jazz Festival-2024 – ежегодный июньский фестиваль джазовой музыки в саду "Эрмитаж". Большой интерес вызвал и традиционный фестиваль искусств "Горький+": в августе за три фестивальных дня его посетили 330 тысяч человек.

Еще одним ярким событием лета стал Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024", на котором выступали артисты из Болгарии, Вьетнама, Германии, Гватемалы, Испании, Италии, Польши, Португалии, Перу, США, Филиппин, Эфиопии. Программы сопровождались шоу-постановками балета Большого московского цирка.

Фестиваль "Театральный бульвар", Московская международная неделя кино, спектакли, лекции, экскурсии, познавательные квесты, концерты – это и многое другое предлагала летом Москва.

Кроме того, важным событием этого лета стало открытие первой очереди кинопарка "Москино" Московского кинокластера. Его уже посетили более 40 тысяч человек.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
По теме

Озвучен диагноз стареющего Трампа: есть проблемы с речью

У бизнесмена подозревают когнитивные нарушения

"Через 15 дней война закончится": Боррель сделал громкое заявление об Украине

Он уверен, что Киеву нужно оказывать помощь как можно дольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей