Богатую программу подготовил Градостроительный комплекс Белокаменной

Более 500 жителей и гостей Белокаменной записались на экскурсии, организованные Градостроительным комплексом российской столицы в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Богатая экскурсионная программа включает посещение знаковых строительных объектов, что вызвало большой интерес среди участников.

Всего в ходе фестиваля планируется провести более 30 различных экскурсий – пеших, велосипедных и автобусных, которые раскроют горожанам особенности градостроительной деятельности столицы.

Участники уже успели ознакомиться с будущими станциями Троицкой линии метро, побывав на "Новомосковской" и "ЗИЛе" под руководством специалистов. Другие экскурсии познакомили с развитием образовательного кластера МГТУ им. Баумана, научной инфраструктурой кластера "Ломоносов" и преобразованиями спортивного комплекса "Лужники".

До завершения фестиваля москвичи смогут побывать на строительной площадке ЖК "Бадаевский", посетить Петровский путевой дворец и Музей им. С.Г. Строганова, а также изучить дизайн-код современного жилого квартала. Также запланированы просветительские экскурсии по Юго-Западному округу и районам Кожевники и Даниловский.

Цикл велоэкскурсий, посвященных программе комплексного развития территорий, продолжается. Маршруты, созданные совместно с Музеем Москвы, охватывают районы, которые скоро изменят свой облик.

Экскурсии будут проходить до 7 сентября, зарегистрироваться на них можно онлайн. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" демонстрирует инновации и достижения города, а мероприятия проводятся на более чем 30 площадках столицы. Проект помогает визуализировать будущее Москвы и узнать, какой она станет через несколько лет.

Программы и стратегии развития столицы в таких сферах, как транспорт, здравоохранение, образование и туризм, глава столицы Сергей Собянин подробно освещает в своем блоге. Эти инициативы уже активно воплощаются в жизнь и формируют будущее города.