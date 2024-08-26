На Тверском бульваре пройдут мероприятия для семей участников СВО

На Тверском бульваре пройдут мероприятия для семей участников СВО
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Программа разработана в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Дети и взрослые члены семей участников специальной военной операции (СВО) приглашаются на Тверской бульвар, где со вторника по пятницу для них будут проходить развлекательные, образовательные и другие мероприятия.

Так, во вторник, 27 августа, с 14:00 до 15:00 на Тверском бульваре пройдут спортивные игры на свежем воздухе. Желающие смогут сыграть в бадминтон, настольный теннис, петанк, фрисби, городки и баскетбол. В 15:00 откроется архитектурный цех, где опытные наставники проведут творческий мастер-класс.

В среду, 28 августа, в 14:00 начнутся состязания в настольные игры. Ведущие устроят также интересную викторину, участники которой получат призы. В 15:00 откроется дизайн-студия, где ребята смогут сами смастерить памятные поделки.

В четверг на Тверском бульваре опытные преподаватели обучат посетителей классическим и современным танцам.

В пятницу с 14:00 начнутся гонки на радиоуправляемых болидах.

Для детей на Тверском бульваре установлены бассейн с шарами, балансир, керпланк и кульбутто, а в лаундж-зоне обустроены места, где можно отдохнуть, слушая диджей-сеты.

Кроме этого, ежедневно в 16:00 здесь начинается дегустация чая.

"Территория будущего. Москва 2030" – это форум-фестиваль, который проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Уточнить актуальное расписание мероприятий можно по ссылке.

Ранее форум-фестиваль "Москва 2030" посетили дети, эвакуированные из Курской области.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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