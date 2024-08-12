Форум "Территория будущего" объясняет стратегию Москвы до 2030 года – эксперт

Фестиваль стал очень важным событием в жизни города

В российской столице продолжается масштабный форум "Территория будущего. Москва 2030". Известный московский эксперт Александр Усольцев обратил особое внимание на то, что концепция фестиваля понятным для всех языком разъясняет стратегию развития Белокаменной в ближайшее время.



"Главная цель этого форума-фестиваля – объяснить простыми словами, визуальными средствами, интерактивами, как будет развиваться Москва до 2030 года", – пояснил лауреат премии столицы.

Он отметил, что концепция развития города расписана в целом ряде документов, изучать такого рода материалы простым москвичам достаточно сложно. Формат фестиваля решает эту проблему и помогает донести идеи по развитию столицы до всех людей – информация преподносится языком, понятным даже детям.

Эксперт посоветовал гостям Златоглавой побывать на масштабном мероприятии. Москвовед обратил особое внимание на площадь Революции, где для приятного времяпрепровождения организованы комфортные зоны отдыха. Здесь же можно посетить мероприятия, которые будут особенно интересны российским дизайнерам. На Тверской площади разместили гостиные "Московского чаепития", там можно побольше узнать о традициях столичного гостеприимства.

Напомним, крупное мероприятие проводится в российской столице до 8 сентября.