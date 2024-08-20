Герои СВО выступят перед гостями форума-фестиваля «Москва 2030»

Герои СВО выступят перед гостями форума-фестиваля «Москва 2030»
Пресс-служба форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
Концерт состоится 21 августа в 20:00 на Манежной площади

Герои специальной военной операции (СВО) выступят перед гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Солисты Луганской академической филармонии, вошедшие в коллектив, во время СВО служили в 123-м стрелковом полку народной милиции. Эти рядовые пехотинцы, которые участвовали в освобождении Мариуполя, были награждены за отвагу на поле боя. Сегодня они продолжают поддерживать своих товарищей уже на сцене. Для гостей форума-фестиваля 21 августа в 20:00 на Манежной площади в числе прочих прозвучат композиции группы – "Россия – край героев", "На пороге новых побед", "Моя страна".

Также семьи участников СВО приглашают на кулинарные мастер-классы, которые проходят по выходным на Манежной площади. Профессиональные повара берут их в помощники на кулинарных батлах при приготовлении тальятелле с семгой и моллюсками, пасты с креветками и фисташками, паэльи с морепродуктами, риса с мидиями и овощами и других блюд. Программа начинается в 14:00.

А на Тверском бульваре для семей участников СВО с детьми с 14:00 со вторника по пятницу работает арт-студия под открытым небом, проводят спортивные и настольные игры, а также уроки танцев. По пятницам ребята могут принять участие в гонках радиоуправляемых болидов. В 15:00 в архитектурном цехе или дизайн-студии начинаются творческие мастер-классы, а в 16:00 всех приглашают на дегустацию чая.

Кроме того, на фестивальных площадках практически по всему городу ежедневно работает 27 "Домиков добра". В них принимают гуманитарную помощь для детей, проживающих на новых территориях, и участников специальной военной операции. Для подрастающего поколения можно принести игрушки и книжки, настольные игры, кондитерские изделия длительного хранения, школьные принадлежности. Для военнослужащих — подарочные наборы, носки, стельки и средства личной гигиены. Все вещи должны быть новыми. 

В "Домиках добра" также собирают помощь для животных – корм, средства по уходу и аксессуары.

Источник: Официальный портал мэра и правительства Москвы ✓ Надежный источник

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