Коммунальщики из Москвы завершают подготовку к зиме домов и соцобъектов Донецка

Коммунальщики из Москвы завершают подготовку к зиме домов и соцобъектов Донецка
Фото: Любимов Андрей/ АГН Москва
Окончание работ запланировано до наступления календарной осени

Столичные коммунальщики помогают Донецку подготовиться к наступающему зимнему периоду. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверяют и при необходимости ремонтируют системы отопления в Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском районах Донецка.

Бригады коммунальщиков выполняют гидравлические испытания, промывают системы отопления, устраняют выявленные повреждения.

Среди объектов, готовящихся к зимнему сезону силами столичных коммунальщиков, 2606 жилых многоквартирных домов, 210 школ и детских садов, 167 больниц и 116 объектов культуры, спорта и других социально значимых объектов. На данный момент работы выполнены на 97% и будут завершены до конца лета.

Помимо этого, до 30 сентября московские специалисты подготовят к зиме 150 котельных и около 840 километров тепловых сетей в пяти районах Донецка, сообщает mos.ru.

Ранее мы писали, какую помощь оказывает Москва пострадавшим от нападения ВСУ в Курской области.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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