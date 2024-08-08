Команда мэра включила в народную программу новые проекты поддержки бойцов СВО

Фракция оказывает поддержку бойцам и мирным жителям с первого дня конфронтации

На недавней конференции члены московского отделения партии "Единая Россия" обсуждали меры по поддержке участников спецоперации. Во время встречи вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что это является одним из самых важных вопросов для фракции на сегодняшний день.

"Нам нужно поддерживать наших защитников, нам нужно поддерживать семьи, нам нужно сделать все, чтобы быть сплоченными, быть вместе в самые сложные моменты", – отметил секретарь московского городского реготделения ЕР.

В Мосгордуме ранее предложили расширить возможности федерального закона "О ветеранах", в котором предусмотрены меры поддержки для отслуживших в боевых точках военных. Дополнительно его распространили и на сотрудников силовых ведомств, осуществляющих свою деятельность на приграничных территориях, подвергающихся обстрелам, а также специалистов, занятых восстановлением инфраструктуры и оборонительных сооружений. Как сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников*, в работе находятся еще два проекта.

По словам руководителя исполкома столичного реготделения "Единой России" Максима Руднева, продолжается активная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи бойцам и мирным жителям. Ранее поставки были отправлены в Курскую область, а в июне координатор проекта "Безопасная столица" в Южном округе Москвы Александр Лиханов доставил в Херсонскую область более 2 тонн гуманитарной помощи и медикаментов.

С самого начала СВО партия "Единая Россия" отправила на фронт более 6 тысяч тонн гуманитарных посылок. В зону боевых действий направили 24 гумконвоя, а также 450 машин с помощью от активистов районов и округов Москвы.