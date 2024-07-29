На ВДНХ действуют льготы для участников и ветеранов СВО

Меры поддержки военнослужащих в Москве продолжают расширяться

На ВДНХ предусмотрена система льгот для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). Часть экспозиции они могут посетить бесплатно или по льготным билетам.

Ветераны и участники СВО могут, предъявив подтверждающий документ, бесплатно посетить центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", Музей ВДНХ и интерактивный музейный комплекс "Буран", побывать в павильоне № 31 "Геология" , где размещена экспозиция Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Бесплатно также можно осмотреть выставочные павильоны № 57 "Россия – моя история", "Нефть", "Атом", "Умный город", побывать в Гараже особого назначения Федеральной службы охраны России, осмотреть подростковые мастерские "Каскад + digital" и ряд других выставочных площадок.

Кроме этого, участники и ветераны СВО могут присоединиться к бесплатным групповым экскурсиям по мультимедийной выставке "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", которую открыл Государственный музей им. Л.Н. Толстого. Экскурсии проводятся в последний четверг каждого месяца, группа может состоять из пяти человек максимально.

Желающие посетить музей современных биотехнологий "Биотех" могут приобрести льготный билет.

Со временем список таких площадок будет расширяться, передает mos.ru.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительную выплату для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны в столице.