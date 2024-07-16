Московские рестораторы отправят выручку за выходные на нужды СВО

Акция прошла в рамках проекта "Лето в Москве"

Гастрономический фестиваль, во время которого центральные улицы столицы на два дня стали пешеходными, повысил выручку многих ресторанов и кафе на 15-20%. Теперь часть полученных средств заведения общепита направят в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы".

Гастрономический маршрут привлек 13 и 14 июля большое количество посетителей в московские кафе и рестораны. Так, в холдинге Pinskiy & Co рассказали, что благодаря возможности поставить столы прямо на проезжей части улиц, которые временно стали пешеходными, количество желающих попробовать блюда и напитки из меню существенно возросло. В результате рестораны смогли и обслуживать и постоянных клиентов, и привлечь новых, а теперь хотят поделиться выручкой.

"Мы с благодарностью относимся к нашим согражданам, которые сейчас отстаивают возможность россиян жить нормальной жизнью. Часть выручки за выходные мы отправим через фонд на нужды семей СВО. В денежном выражении сумма составит более 1 млн рублей",

– приводит АГН "Москва" слова ресторатора Антона Пинского.

Владелец ресторана "Краснодар" на Большой Дмитровке Коба Харатишвили также отметил приток посетителей в минувшие субботу и воскресенье. Как следствие – рост дохода. "15% от оборота за выходные мы отправим через благотворительный фонд на нужды солдат в зоне спецоперации", – сообщили в пресс-службе заведения.

Как отметили в столичном департаменте торговли и услуг, развлечения и угощения москвичам и гостям столицы в рамках гастрономического фестиваля предлагали более 120 кафе, ресторанов и магазинов. Они также перечислят часть полученных средств на нужды СВО.

Сейчас в столице в рамках проекта "Лето в Москве" начался фестиваль "Театральный бульвар".