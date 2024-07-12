"Ешь. Гуляй. Дыши": какие изменения ждут Москву в дни гастрономического фестиваля

"Ешь. Гуляй. Дыши": какие изменения ждут Москву в дни гастрономического фестиваля
Фото: АГН Москва
Часть столичных улиц на два дня сделают пешеходной зоной

В ближайшие выходные, 13-14 июля, в Москве пройдет первый фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши". Улицы в центре, обычно полные автомобилей, на два дня станут частью пешеходного гастрономического маршрута. Москвичи и гости столицы смогут попробовать вкусные блюда и напитки и насладиться развлекательной программой на свежем воздухе. Водителям рекомендуется заранее планировать пути объезда.

Участниками фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши", который организован в рамках проекта "Лето в Москве", станут московские рестораны и кафе. На Тверской площади и Тверском бульваре, улицах Большая Никитская, Большая Дмитровка, Малая Бронная, в Газетном переулке  можно будет заказать семейный завтрак на летних верандах, попробовать кофе или мороженое. К обеду на специальных стойках выложат легкие закуски и прохладительные напитки. Вечером гостям предложат коктейли.

В течение всего времени по маршруту будут работать будки караоке, танцевальные площадки, столы для шашек и шахмат, петанка, аэрохоккея и пр.

С наступлением вечерней прохлады на улицы выйдут диджеи и уличные музыканты, а на Тверском бульваре заработает ночной маркет "Сделано в Москве".

Чтобы москвичи и гости столицы могли спокойно прогуливаться по гастрономическим улицам, часть центра перекроют, сделав пешеходной зоной. Проехать там нельзя будет не только на автомобилях, но также и на велосипедах и самокатах. Следить за актуальными изменениями в организации движения и программой развлекательных мероприятий можно на специальной странице фестиваля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех на "Московское чаепитие".

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