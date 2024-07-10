Ешь, гуляй, дыши: часть улиц в центре Москвы сделают пешеходными в дни гастрономического фестиваля

Мероприятия пройдут 13 и 14 июля

В ближайшие выходные в центре Москвы появится несколько гастрономических улиц. Для движения автомобилей они будут закрыты, зато пешеходов ожидает обширная гастрономическая и развлекательная программа.

Фестиваль "Ешь. Гуляй. Дыши" состоится в рамках проекта "Лето в Москве" 13 и 14 июля. С утра субботы и до вечера воскресенья в ресторанах и кафе, расположенных на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, Газетном переулке и прилегающих улицах, будут предлагать особые семейные завтраки, обеды и ужины. Для активных посетителей оборудуют стойки с лимонадами, мороженым, закусками, а вечером – с коктейлями. Вырученные средства направят в фонд специальной военной операции.

Помимо этого, по всему гастрономическому маршруту организуют театрализованные представления, танцы, детские викторины, спортивные игры.

Водителям, планирующим в этот день поездки через центр Москвы, следует заранее ознакомиться со временными ограничениями движения. Обращаем внимание, что по ряду улиц также будет запрещено кататься на самокатах и велосипедах. Подробнее об этом – на портале mos.ru.

Ранее мэр Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы на "Московское чаепитие".