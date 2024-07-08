Москвичей пригласили стать создателями мозаичного панно к 85-летию ВДНХ

Москвичей пригласили стать создателями мозаичного панно к 85-летию ВДНХ
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
В наборе мозаики могут принять участие как опытные мастера, так и новички

На ВДНХ начался набор мозаичного панно, приуроченного к 85-летию этой выставочной площадки. На нем будет изображен мальчик, запускающий в небо воздушного змея. Присоединиться к процессу могут все желающие, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина напомнила, что многие исторические объекты на ВДНХ украшены мозаикой. Она есть на фасадах павильонов "Центральный", "Металлургия",  "Вычислительная техника и информатика", "Атом", она украшает фонтаны "Золотой колос" и "Каменный цветок".

"Новое панно станет продолжением традиции. В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля",

– рассказала Наталья Сергунина, пригласив всех желающих присоединиться к творческому процессу. Онлайн-регистрация для участников уже открыта.

Торжественное открытие панно приурочат ко дню рождения ВДНХ.

Ранее сообщалось, что самой посещаемой площадкой ВДНХ, по статистике, является обновленный Центр "Космонавтика и авиация". 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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