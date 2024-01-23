Собянин: Центр "Космонавтика и авиация" стал самой посещаемой площадкой ВДНХ

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Москва занимает одну из лидирующих позиций в мире по количеству музеев и выставочных залов. В городе таких более 450. За последние несколько лет в столице во многие из них удалось вдохнуть вторую жизнь. Всего с 2011 года в Москве открыли тринадцать новых музейных площадок, тринадцать экспозиций были полностью обновлены.
Дело, указывает градоначальник, не только в новых помещениях и реконструкциях зданий. Большая часть музеев коммуницирует с посетителями по новому подходу. Музеи современности – не хранилище реликвий, а творческие и образовательные пространства, которые подстраиваются под ритм города. Именно поэтому растет популярность музеев. В 2024 году они еще удивят посетителей новыми выставками.
К примеру, Музейный город ВДНХ, который объединяет 25 объектов, готовится к майской выставке "За гранью фантастики". Это современная интерактивная экспозиция, которая посвящена истории своего жанра. Посетителям расскажут, как научная фантастика повлияла на настоящее – и какую роль сыграет для будущего.
Мероприятие проведут на площадке Центра "Космонавтика и авиация". Это наиболее посещаемое место из всего комплекса. Всего за прошлый год музеи ВДНХ посетили 2,5 миллиона человек.
Музеи, отметил Собянин, уже не просто демонстрируют экспонаты – они привлекают экспертные круги и вовлекают посетителей, делая все, чтобы обычная выставка превратилась в настоящее яркое событие.
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