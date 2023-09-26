Собянин: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Столичный Интернет - один из наиболее крупных в мире

В 2023 году количество точек доступа к беспроводной Сети в Москве выросло до 25 000. Как указал Сергей Собянин, столичный вайфай отметил в этом году десятилетие. За такой небольшой срок он стал одним из наиболее крупных и разветвленных сетей беспроводного Интернета в мире.

А вся история начиналось с Фрунзенской набережной. В 2013 году появились точки в парках и общежитиях для студентов. Спустя три года Интернет появился на центральных улицах города, еще через год к нему подключили первые библиотеки и культурные учреждения Москвы.

Сегодня больше всего трафика приходится именно на студенческие общежития. Активно подключают в 2023 году в Сети Охотный Ряд, Манежную площадь, Никитский бульвар, Парк Горького и музей-заповедник "Кузьминки-Люблино".

Как указал мэр, в столице создали стабильную и бесшовную Сеть, которой можно пользоваться, перемещаясь по всему городу без необходимости в повторной авторизации в течение суток.