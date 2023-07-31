В Москве тестируют "умные" скамейки

Жизнь россиян станет еще комфортнее

Московская администрация делает все для того, чтобы столица нашей страны находилась в лидерах по инновациям и технологическому прогрессу. Так, столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, какие новшества ждут москвичей и гостей города в самое ближайшее время.



В частности, на улицах Белокаменной появятся "умные" скамейки. Такое комфортное место для отдыха будет оборудовано солнечными батареями, позволяющими работать Wi-Fi роутеру. Также на скамейках предусмотрены яркие лампы, зажигающиеся по вечерам и разъемы для подзарядки гаджетов.



А еще в столице появятся специальные кашпо для растений, отмечает gazetametro.ru. Такие установки позволят защитить хвойные растения в холодный период года.

