На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный Дню семьи, любви и верности

Москвичи и гости столицы смогут увидеть город глазами телеведущей Тутты Ларсен

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. На портале "Узнай Москву" к этому празднику приурочили открытие нового авторского маршрута: многодетная мама, известная теле– и радиоведущая Тутта Ларсен приглашает пройти по важным и интересным для нее местам столицы и узнать связанные с ними ее личные истории.

Первая точка маршрута – высотка на площади Красные Ворота. Именно отсюда началось знакомство будущей телезвезды со столицей, когда она приехала сюда на учебу.

В Москве Тутта Ларсен поступила в МГУ на факультет журналистики: аудиторный корпус вуза также является точкой маршрута. Конечно, не останется в стороне и храм Святой Мученицы Татианы, в котором девушка часто бывала, когда училась.

Узнать, где жила Тутта Ларсен, где проводила свободное время с однокурсниками, а потом с детьми, можно, совершив прогулку по авторскому маршруту. Желающим предлагается аудиогид, озвученный журналисткой.

"Узнай Москву" – совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид предлагает более 270 прогулочных маршрутов, а также содержит содержит фотографии и описания свыше 4 тыс. памятников и исторических личностей. Воспользоваться информацией можно через мобильное приложение "Узнай Москву".

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