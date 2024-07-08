Собянин: город предлагает различные меры поддержки московским семьям

Собянин: город предлагает различные меры поддержки московским семьям
Фото: АГН Москва
Столица заботится как о самых маленьких жителях, так и о людях старшего поколения

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. О том, как столица поддерживает московские семьи, рассказал мэр Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что главная цель – создать в городе условия для максимально комфортной жизни семей. Поэтому меры поддержки постоянно совершенствуются, а адресный подход позволяет сделать их особенно эффективными.

Поддержка начинается с самого первого шага – с создания семьи. Чтобы день свадьбы стал ярким и запоминающимся событием, заключить брак можно в необычном месте – метро, отреставрированной старинной усадьбе, на крыше небоскреба.

Для тех, кто задумывается о рождении детей, разработан новый стандарт акушерско-гинекологической помощи.

Помочь ребятам гармонично развиваться могут различные цифровые помощники, многофункциональные школы и многочисленные кружки и секции, куда можно записаться бесплатно.

Дети и родители, оказавшиеся в трудной ситуации, могут обратиться в семейные центры. Для участников СВО и их родных открыт Единый центр поддержки.

Не оставлены без внимания и бабушки с дедушками. Для старшего поколения действует уникальный проект "Московское долголетие". 

"Будем и дальше делать все для того, чтобы счастливых и крепких семей в столице было как можно больше",

– заверил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы" (МЭШ).

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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