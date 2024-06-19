В Москве запущено 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу – Собянин

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Контакт-центр столичного Департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, которые помогают москвичам быстро находить нужную информацию и подсказывают, как правильно заполнять различные документы. Это, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, не только упрощает процесс, но и снимает часть нагрузки с операторов контакт-центров.
В частности, бот в чате поддержки городского портала mos.ru помогает узнать, как записаться к врачу, открыть доступ к электронной медкарте, получить единый платежный документ.
В чат-боте "Электронного дома" можно уточнить, как подать заявку на устранение неполадок, передать показания счетчиков и пр.
Бот на Инвестпортале Москвы подскажет, на какие налоговые льготы и меры финансовой поддержки может рассчитывать предприниматель.
Важно, что виртуальные помощники работают 24 часа в сутки без выходных и всегда готовы оперативно ответить на запросы пользователей.
Ранее Сергей Собянин рассказал, какие новые функции стали доступны ученикам, родителям и учителям в сервисе "Московская электронная школа" (МЭШ).
Для обеих сторон сотрудничество является крайне выгодным