Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира
Фото: Vladimir Baranov/www.globallookpress.com
Мэр доложил президенту о снижении количества преступлений, совершаемых в столице

За последние тринадцать лет общее количество квартирных краж в российской столице сократилось в 35 раз, в десять раз стало меньше разбоев, в 14 раз реже стали происходить грабежи. Численность преступлений, совершенных в общественных местах, сократилась в 2,7 раза в сравнении с 2010-м годом, указал мэр Сергей Собянин, докладывая о ситуации на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Москва является одним из наиболее безопасных мировых мегаполисов. Вклад в профилактику правонарушений и снижение уровня преступности внесла и городская система видеонаблюдения, которая состоит на вооружении у правоохранителей. Речь идет о 230 тысячах видеокамер.

На основе этой системы с 2020 года работает система видеоаналитики с использованием технологии распознавания лиц. С ее помощью установили уже свыше 26 тыс. человек, находящихся в розыске.

Как отметил Собянин, за счет внедренных в правоохранительную практику технологий с 2015 года численность краж и автоугонов снизилась с 8739 до 676 случаев за год, чему способствует программное обеспечение "Паутина" – система для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанная в столице при поддержке правительства Москвы. Сегодня к ней подключены все регионы России за исключением новых территорий.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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