На БКЛ откроют еще три пересадки в 2024 году - Собянин

Планировать маршруты в метро станет удобнее

Три новые пересадки планируется открыть на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена до конца текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пересадки сделают станции БКЛ доступнее",

– подчеркнул глава города.

Скоро пересесть на БКЛ можно будет с:

"Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии;

"Авиамоторной" Калининской линии;

"Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии.

Строительно-монтажные работы на данных объектах сейчас в разной степени готовности, однако ожидается, что в четвертом квартале 2024 года все это пересадки уже будут открыты для пассажиров.

Ранее москвичи выбрали самые красивые станции метро из построенных за последнее время.