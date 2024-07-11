На БКЛ откроют еще три пересадки в 2024 году - Собянин

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Три новые пересадки планируется открыть на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена до конца текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Пересадки сделают станции БКЛ доступнее",
– подчеркнул глава города.
Скоро пересесть на БКЛ можно будет с:
Строительно-монтажные работы на данных объектах сейчас в разной степени готовности, однако ожидается, что в четвертом квартале 2024 года все это пересадки уже будут открыты для пассажиров.
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