Цифровизация здравоохранения помогла улучшить качество лечения москвичей – Собянин

Цифровизация здравоохранения помогла улучшить качество лечения москвичей – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Столичные медучреждения переходят на безбумажный формат работы

Внедрение цифровых сервисов в сферу здравоохранения сыграло значительную роль в вопросе повышения качества лечения москвичей. На это указал мэр Сергей Собянин. В своем блоге он подробно написал, что изменилось в работе медучреждений столицы с развитием электронных сервисов.

Так, на начальном этапе с помощью электронной записи на прием была ликвидирована проблема очередей.

Затем искусственный интеллект стал помогать "читать" снимки, тем самым сокращая время на диагностику и повышая ее точность. В настоящее время действуют уже 50 сервисов автоматизированной расшифровки лучевых снимков, которые способны обнаружить признаки 37 различных заболеваний, в том числе онкологию, аневризму аорты, ишемическую болезнь сердца, инсульт и пр.

"С 2022 года умные алгоритмы используются для автоматической расшифровки ЭКГ. Получив заключение, специалист может согласиться с ним или внести необходимые правки. Как и в случае с лучевой диагностикой, это значительно сокращает время поставки диагноза буквально до нескольких минут",

– рассказал Собянин.

Значительным подспорьем для пациентов и врачей стала электронная медицинская карта. Сегодня в "цифре" работают городские поликлиники, скорая помощь, постепенно подключаются и стационары. Цель – полностью безбумажный формат работы медучреждений, включая федеральные, где получают помощь москвичи.

При этом цифровые сервисы продолжают развиваться:

"В пилотном режиме запущен новый смс-сервис, который помогает москвичам узнать о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации. Данные будут включать ключевые показатели: давление, сатурация, температура, пульс и дыхание",

– сообщил Сергей Собянин, отметив, что это нововведение должно значительно снизить нагрузку на медработников и колл-центры, а родственников пациентов избавить от лишних волнений.

О том, каким должно стать столичное здравоохранение к 2023 году, мэр Москвы рассказывал ранее.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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