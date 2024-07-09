Столичные предприниматели могут выбрать бесплатную программу обучения для продвижения бизнеса – Собянин

Курсы доступны как очно, так и онлайн

Москва оказывает предпринимателям поддержку на разных этапах, в том числе и образовательную. Курсы рассчитаны как на новичков, так и тех, кто стремится расширить свое дело.

Образовательные программы предлагает ГБУ "Малый бизнес Москвы". Только в текущем году на курсы, длительностью от нескольких дней до пары месяцев, записались свыше 33 тысяч горожан, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, сейчас открыта запись в "Школу бизнеса МБМ" – это бесплатный пятидневный бесплатный курс для желающих начать свой бизнес. Офлайн занятия начнутся 15 июля.

С 22 июля стартует двухмесячная бесплатная программа "Прокачай свой бизнес вместе с наставником" – она рассчитана на тех, кто готов поднять свое дело на повышенный уровень.

Полезный для себя курс могут выбрать мамочки с маленькими детьми, которые хотят заниматься бизнесом без отрыва от семьи. Вопросы управления или личностного роста также можно решить с помощью цикла лекций и вебинаров на платформе "Онлайн-Академия".

Ранее Сергей Собянин рассказал чат-ботах, запущенных в Москве для помощи жителям и бизнесу.