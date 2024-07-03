Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов - эксперт

Люди строят планы путешествия в зависимости от проходящих в городе познавательно-развлекательных мероприятий

Многочисленные туристы посещают Москву не только ради архитектурных памятников и исторических достопримечательностей, но и для того, чтобы поучаствовать в разнообразных культурно-массовых мероприятиях столицы. Такого мнения придерживается экскурсовод Александр Усольцев. В частности, привлекательным для гостей из других регионов нашей страны и из-за рубежа является масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!".

Каждый сезон в столице проходит какой-либо фестиваль. Тематика может быть разной, но главное, что это всегда интересное, насыщенное событиями мероприятие.

"Туристы, приезжая в Москву, особенно с детьми, всегда могут попасть на какой-то праздник, и это значительно улучшает представление о городе. И благодаря таким фестивалям, как "Лето в Москве. Все на улицу!", в столицу однозначно будет приезжать гораздо больше туристов",

– отметил эксперт в комментарии АГН "Москва".

Важно, что гости столицы могут планировать свои поездки в зависимости от программы мероприятий. Более того, зачастую они выстраивают свои маршруты так, чтобы посетить конкретные события фестиваля. Таким образом многие оказываются в местах, которые не считаются традиционно туристическими. Соответственно, приезжие лучше узнают город.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября 2024 года. Для посетителей открыто более 600 площадок по всему городу.

Ранее эксперт рассказал, как это городское мероприятие способствует развитию волонтерского движения.