Лекции про чай и тематические мастер-классы: как проходит "Московское чаепитие"

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В столице стартовал летний сезон фестиваля "Московское чаепитие". Он продлится до 15 сентября, но программа мероприятий будет меняться каждую неделю. О том, что ждет посетителей в ближайшие выходные, читайте в материале "Утро.ру".
С пятницы по воскресенье горожан и гостей Москвы ждут разнообразные лекции, мастер-классы и ярмарка на Тверской площади.
Так, 5 июля в 12:30 начнется интерактивная лекция "Чай без чая: что пили в Москве". Посетители узнают, какие напитки были популярны у москвичей в разные времена и рецепты их приготовления.
В 15:00 пройдет лекция "Чай сквозь эпохи: экскурс в историю". Затем желающие смогут остаться на мастер-класс по росписи баночек с вареньем.
В 19:30 гостям фестиваля расскажут о влиянии чая на русскую культуру, а после чего состоится мастер-класс по изготовлению держателя для чайного стакана.
В субботу, 6 июля, фестивальная программа откроется в 12:30 лекцией "Чайные истории: рассказы о чае из разных уголков мира".
О влиянии чаепития на физическое здоровье и душевное состояние участникам расскажут в 15:00.
7 июля в 15:00 горожан ждут на лекции "Чайные торжества в истории". Посетители узнают о том, как чаевничали на праздниках и при дворах правителей. Затем пройдет тематический мастер-класс по сервировке стола.
В 19:30 в рамках рассказа "От самовара к электрическому чайнику: как менялась культура чаепития" гостям поведают об эволюции культуры потребления чая.
Помимо этого, на Тверской площади будут проходить театрализованные представления и концерты.
Больше о "Московском чаепитии" можно узнать на странице проекта в сервисе Russpass.
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