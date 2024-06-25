Собянин пригласил москвичей выбрать лучший строительный проект

Голосование пройдет в "Активном гражданине"

Какой проект станет лучшим среди реализованных в области строительства в прошлом году? Ответить на этот вопрос помогут москвичи, зарегистрированные на платформе "Активный гражданин". Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан стать членами жюри конкурса и и выбрать наиболее понравившиеся объекты.

Конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства" проходит в Москве уже в 25-й раз. В этом году поступило рекордное количество заявок: за звание победителя в 12 номинациях в финале борются 137 объектов жилой, транспортной, спортивной, коммерческой недвижимости.

"Авторов лучших работ наградим в преддверии Дня строителя",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проголосовать за проекты, реализованные в 2023 году, можно 25 и 26 июня по ссылке.

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