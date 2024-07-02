На Днях культуры ОАЭ в Москве дали совет, как справляться с жарой

На Днях культуры ОАЭ в Москве дали совет, как справляться с жарой
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Солнцезащитный крем в такую погоду нужен не только на пляже, но и в городе

Регулярный отдых в тени, много прохладного питья и головной убор – вот непременные правила для тех, кто хочет сохранить хорошее самочувствие в сильную жару. Об этом рассказали участники Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве.

Программу Дней культуры ОАЭ подготовили посольство ОАЭ в России и правительство Москвы. Ежедневно на Манежной площади москвичи и гости столицы могут попробовать арабские угощения, купить национальные сувениры, изучить технику росписи хной, увидеть традиционные арабские костюмы.

Для участников фестиваля, прибывших в Россию из более жаркого региона, установившаяся в Москве жара не кажется аномальной – они привыкли куда к более высоким температурам. А для посетителей, которым тяжело переносить +30…+33 градуса по Цельсию, они дали ряд советов.

Первое – не находиться долго под открытым солнцем без головного убора, да и тело лучше полностью прикрыть легкой одеждой из натуральных хлопковых тканей.

Второе – больше пить прохладной воды и протирать лицо и руки влажными салфетками или мокрым платком.

Третье – пользоваться кремами с защитой от ультрафиолета. Особенно это касается людей, отдыхающих у воды, в том числе в бассейне. Во время купания очень легко заработать ожог, поэтому нужно регулярно наносить защитный крем.

И еще важный момент, на который обратили внимание представители ОАЭ: в жару нужно правильно питаться, полностью отказываться от пищи нельзя, поскольку длительный голод может усугубить состояние, вызванное зноем и духотой.

Дни культуры ОАЭ проходят в рамках проекта "Лето в Москве". Посетить фестивальную площадку у стен Кремля можно до вечера 2 июля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

В политике Зеленского произошел сенсационный разворот

Киев отказался от ключевой риторики по мирному урегулированию

"Начинаются катастрофы": в США сделали заявление о войсках НАТО на Украине

Обстановка продолжает накаляться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей