На Днях культуры ОАЭ в Москве дали совет, как справляться с жарой

Солнцезащитный крем в такую погоду нужен не только на пляже, но и в городе

Регулярный отдых в тени, много прохладного питья и головной убор – вот непременные правила для тех, кто хочет сохранить хорошее самочувствие в сильную жару. Об этом рассказали участники Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве.

Программу Дней культуры ОАЭ подготовили посольство ОАЭ в России и правительство Москвы. Ежедневно на Манежной площади москвичи и гости столицы могут попробовать арабские угощения, купить национальные сувениры, изучить технику росписи хной, увидеть традиционные арабские костюмы.

Для участников фестиваля, прибывших в Россию из более жаркого региона, установившаяся в Москве жара не кажется аномальной – они привыкли куда к более высоким температурам. А для посетителей, которым тяжело переносить +30…+33 градуса по Цельсию, они дали ряд советов.

Первое – не находиться долго под открытым солнцем без головного убора, да и тело лучше полностью прикрыть легкой одеждой из натуральных хлопковых тканей.

Второе – больше пить прохладной воды и протирать лицо и руки влажными салфетками или мокрым платком.

Третье – пользоваться кремами с защитой от ультрафиолета. Особенно это касается людей, отдыхающих у воды, в том числе в бассейне. Во время купания очень легко заработать ожог, поэтому нужно регулярно наносить защитный крем.

И еще важный момент, на который обратили внимание представители ОАЭ: в жару нужно правильно питаться, полностью отказываться от пищи нельзя, поскольку длительный голод может усугубить состояние, вызванное зноем и духотой.

Дни культуры ОАЭ проходят в рамках проекта "Лето в Москве". Посетить фестивальную площадку у стен Кремля можно до вечера 2 июля.