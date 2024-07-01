Кофе с финиками и свадебное шоу: как в Москве проходят Дни культуры ОАЭ

Кофе с финиками и свадебное шоу: как в Москве проходят Дни культуры ОАЭ
Фото: www.unsplash.com
Москвичи прикоснулись к восточной культуре

В главном городе России проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Несмотря на знойную погоду, яркие мероприятия привлекают большое число посетителей. Прикоснуться к восточной культуре можно на Манежной площади, которая стала одной из главных площадок проекта "Лето в Москве".

Все желающие получили возможность попробовать вкуснейшие арабские угощения, людям предлагали продегустировать эмиратский кофе с финиками и другие популярные в ОАЭ сладости. Для гостей устроили необычное представление – им показали традиционную арабскую свадьбу, также по специальной площадке продефилировали арабские модницы.

Яркие и познавательные развлечения для жителей и гостей Белокаменной подготовили представители арабского посольства в нашей стране, а также сотрудники московского правительства. Мероприятия проходят на взаимной основе в рамках сотрудничества между Россией и ОАЭ. Гостей из восточного государства больше всего привлекает богатая культура нашей страны, красивые московские парки и русская кухня. Посмотреть программу мероприятий можно в "Russpass-журнале".

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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