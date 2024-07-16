Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Запланированы сотни мероприятий с участием московских артистов

В Москве стартовал фестиваль "Театральный бульвар". Он проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Ежедневно до 11 августа на открытых площадках в центре столицы можно увидеть спектакли, творческие вечера, посетить мастер-классы, узнать истории закулисья и многое другое.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит на семи площадках, каждая из которых имеет свою тематику. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте. С 17:00 до 20:00 по будням и до 21:00 по выходным здесь можно послушать хиты классической и советской оперетты. Кроме того, на этой площадке состоятся танцевальные мастер-классы, которые проведет солистка балета Московского театра оперетты Евгения Тюминкина.

Площадка на Сретенском бульваре отдана сценическому оформлению и костюму. Здесь открылась выставка Российского института театрального искусства – ГИТИСа и Школы-студии МХАТ, которая позволит узнать, как создаются театральные костюмы и сценические макеты. Кроме того, здесь ежедневно будут проходить документальные спектакли "Квартеатра" из серии "Прожито на бульварах".

На Пушкинской площади откроется музыкальная сцена, где для зрителей выступят оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра.

На Чистопрудном бульваре открылся экспериментальный театр. 16 июля в 19:00 здесь состоится творческий вечер народного артиста России Сергея Степанченко, а 20 июля в 14:00 покажут спектакль Театра на Юго-Западе "Демон".

Цветной бульвар на эти дни станет пространством цирка. Ежедневно с 17:00 до 20:00 здесь можно увидеть выступления цирковых артистов, клоунов и артистов театра "Уголок дедушки Дурова".

Полный анонс программы фестиваля – на сайте. Посещение мероприятий свободное, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Байден допустил вопиющие оговорки в речи о раненом Трампе

Престарелый политик вызывает раздражение в стране

Желание Польши сбивать ракеты над Украиной устроило переполох в НАТО

Варшава продолжает наращивать агрессию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей