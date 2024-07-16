Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Запланированы сотни мероприятий с участием московских артистов

В Москве стартовал фестиваль "Театральный бульвар". Он проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Ежедневно до 11 августа на открытых площадках в центре столицы можно увидеть спектакли, творческие вечера, посетить мастер-классы, узнать истории закулисья и многое другое.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит на семи площадках, каждая из которых имеет свою тематику. Так, Тверской бульвар посвящен оперетте. С 17:00 до 20:00 по будням и до 21:00 по выходным здесь можно послушать хиты классической и советской оперетты. Кроме того, на этой площадке состоятся танцевальные мастер-классы, которые проведет солистка балета Московского театра оперетты Евгения Тюминкина.

Площадка на Сретенском бульваре отдана сценическому оформлению и костюму. Здесь открылась выставка Российского института театрального искусства – ГИТИСа и Школы-студии МХАТ, которая позволит узнать, как создаются театральные костюмы и сценические макеты. Кроме того, здесь ежедневно будут проходить документальные спектакли "Квартеатра" из серии "Прожито на бульварах".

На Пушкинской площади откроется музыкальная сцена, где для зрителей выступят оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра.

На Чистопрудном бульваре открылся экспериментальный театр. 16 июля в 19:00 здесь состоится творческий вечер народного артиста России Сергея Степанченко, а 20 июля в 14:00 покажут спектакль Театра на Юго-Западе "Демон".

Цветной бульвар на эти дни станет пространством цирка. Ежедневно с 17:00 до 20:00 здесь можно увидеть выступления цирковых артистов, клоунов и артистов театра "Уголок дедушки Дурова".

Полный анонс программы фестиваля – на сайте. Посещение мероприятий свободное, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация.