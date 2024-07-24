Сбор батареек на ярмарках в Москве является полезной инициативой – эксперт

Сбор батареек на ярмарках в Москве является полезной инициативой – эксперт
Фото: АГН Москва
Специальные контейнеры установлены на 20 торговых площадках

Сбор использованных батареек на межрегиональных ярмарках в Москве – это очень полезная инициатива. Такого мнения придерживается руководитель рабочей группы Общественной палаты столицы по экологической политике Руслан Губайдуллин.

На долю отработанных аккумуляторов приходится более 50% всех токсических загрязнений от бытовых отходов, поскольку в них содержится множество химических веществ, в том числе и таких опасных, как ртуть, никель, кадмий, щелочи, кислоты, солевые растворы. Попадая в почву, воду, а затем организм человека, эти вредные вещества наносят существенный ущерб здоровью.

Так, свинец накапливается в почках и вызывает заболевания мозга, нервные расстройства. Кадмий накапливается в печени, почках, костях, щитовидной железе и приводит к нарушениям кальциевого обмена в организме, а также провоцирует рак, привел пример Руслан Губайдуллин в комментарии АГН "Москва".

"Отслужившие свое элементы питания нужно правильно утилизировать. Это несложно, и от нас не требуется практически никаких особенных действий. Нужно только отнести их в специальный пункт приема",

– рассказал эксперт, подчеркнув, что организованный сбор батареек на ярмарках – это очень хорошая инициатива.

Специальные контейнеры для сбора батареек установлены на 20 межрегиональных ярмарках. С начала июня москвичи принесли туда уже более 150 кг старых батареек.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
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