На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о профессиях будущего

На мероприятие приглашаются школьники и их родители

С 1 августа до 8 сентября Гостиный двор станет интерактивным мультимедийным пространством, где школьники и их родители смогут узнать все о перспективных профессиях и о программах обучения в столичных колледжах. Мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Москва разрушает все стереотипы о системе среднего профессионального образования. Современные колледжи – это прогрессивные образовательные центры, где студенты получают актуальные знания и реализуют смелые идеи.

"Одно из ключевых направлений в трансформации среднего образования – взаимодействие с ведущими работодателями города и модернизация учебных программ. Такой подход позволяет идти в ногу со временем и гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях",

– рассказала Анастасия Ракова.

Посетители экспозиции в Гостином дворе смогут примерить на себя разные профессии, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов.

В симуляционном центре будет представлено оборудование, на котором обучаются студенты. Оно точно такое же, как на ведущих предприятиях и производствах столицы. Например, здесь можно увидеть работу цифрового модельера – специального 3D-сканера, который с помощью фотографий создает аватар человека. Такие слепки позволяют дизайнерам одежды работать без примерки.

"Территория будущего. Москва 2030" – форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Образовательные, культурные, спортивные мероприятия пройдут с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Вход свободный, на некоторые может потребоваться предварительная регистрация.