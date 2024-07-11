Клуб экспортеров создан в Москве для поддержки предпринимателей

Клуб экспортеров создан в Москве для поддержки предпринимателей
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Участники сообщества смогут обмениваться опытом и вместе искать зарубежных партнеров

В Москве появился клуб экспортеров. Вступить в него могут предприниматели, заключившие в прошлом году внешнеторговые контракты на сумму не менее одного миллиона рублей. Участники объединения смогут общаться с экспертами и обмениваться опытом, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Первая встреча состоится 23 июля в ситуационном центре правительства Москвы. Помимо участников, на заседании смогут присутствовать эксперты в области внешнеэкономической деятельности и финансов, представители крупных компаний и органов власти.

"Важной задачей будет разработка предложений по развитию деловой среды, продвижению московского экспорта и увеличению поставок на международный рынок",

– поделилась Сергунина.

Заявки на вступление в клуб экспортеров принимаются на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, как МЭЦ помогает столичным предпринимателям налаживать бизнес-контакты с партнерами за рубежом.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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