Клуб экспортеров создан в Москве для поддержки предпринимателей

Участники сообщества смогут обмениваться опытом и вместе искать зарубежных партнеров

В Москве появился клуб экспортеров. Вступить в него могут предприниматели, заключившие в прошлом году внешнеторговые контракты на сумму не менее одного миллиона рублей. Участники объединения смогут общаться с экспертами и обмениваться опытом, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Первая встреча состоится 23 июля в ситуационном центре правительства Москвы. Помимо участников, на заседании смогут присутствовать эксперты в области внешнеэкономической деятельности и финансов, представители крупных компаний и органов власти.

"Важной задачей будет разработка предложений по развитию деловой среды, продвижению московского экспорта и увеличению поставок на международный рынок",

– поделилась Сергунина.

Заявки на вступление в клуб экспортеров принимаются на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, как МЭЦ помогает столичным предпринимателям налаживать бизнес-контакты с партнерами за рубежом.