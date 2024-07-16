Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Единая база поможет быстрее и эффективнее подбирать лечение

В Москве создается мощная сеть цифровых диагностических устройств, которую без преувеличения можно назвать одной из крупнейших в мире. Уже сейчас к ней подключено более 1700 устройств для КТ, МРТ, маммографии и прочих медицинских обследований. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он пояснил, что снимки с различных цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу видят врачи-рентгенологи. Таким образом скорость постановки диагноза и, соответственно, назначения лечения значительно возрастает. Пациент, в свою очередь, тоже может видеть изображения и описания исследований в электронной медкарте.

"Единый контур повышает качество и скорость диагностики и позволяет начать внедрение в практику столичных врачей современных сервисов на основе искусственного интеллекта",

– подчеркнул Сергей Собянин. Он отметил, что сейчас в общую базу поступают данные с 98% медтехники, установленной в городских учреждениях здравоохранения.

Ранее Москва открыла доступ к свои ИИ-сервисам медикам из других регионов России.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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