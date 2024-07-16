Территория будущего: в "Лужниках" расскажут об экономических достижениях столицы

Павильон "Экономика Москвы" будет открыт с 1 августа по 8 сентября

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартует в столице 1 августа. Его главной экономической площадкой станет павильон "Экономика Москвы" в "Лужниках". Об этом сообщила глава городского Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она напомнила, что экономика Москвы представляет пятую часть экономики нашей страны. Это достижение стало возможным благодаря каждому, кто здесь живет, учится, работает. Узнать, как формируется экономика столицы и какие направления развития будут актуальны в ближайшей перспективе, можно в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Посетители (…) получат полезные советы по личным финансам и инвестициям, налогам, бережливым навыкам и другим темам от наших экспертов",

– рассказала Мария Багреева. Она пригласила и детей, и взрослых посетить павильон "Экономика Москвы" в "Лужниках". Это интерактивное цифровое пространство, где можно будет почувствовать себя частью экономики города, ощутить ее масштаб, принять участие в увлекательных играх и викторинах, а также послушать подкасты и лекции. Для участников мероприятий подготовлены фирменные призы и подарки.

Кроме того, для москвичей подготовлены пешеходные экскурсии, на которых можно будет взглянуть на архитектуру Москвы через призму ее экономического развития.

Учащиеся на экономических специальностях в ведущих столичных вузах смогут принять участие в тематическом дне "Экономика Москвы для студентов". А для состоявшихся предпринимателей проведут бизнес-день производительности труда и наставничества.

Подробную программу можно узнать на официальном сайте форума-фестиваля moscow2030.mos.ru.