Собянин: 15 исторических зданий в Москве восстанавливают за счет инвесторов

Собянин: 15 исторических зданий в Москве восстанавливают за счет инвесторов
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Столичные предприниматели помогают городу сохранить памятники архитектуры

С 2017 года в Москве действует особый порядок использования исторических зданий в коммерческих целях. Предприниматели, заинтересованные в приобретении какого-либо объекта культурного наследия, могут купить здание или его часть на торгах, но обязуются сразу привести объект в порядок. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Среди отреставрированных в рамках данного соглашения – помещения в здании Центропечати на Тверской улице, в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке и т.д. Всего за прошедшее время за счет инвесторов привели в порядок 12 зданий, в 15ти реставрационные работы ведутся в настоящее время.

"В результате уникальная архитектура города сохраняется, а у бизнеса есть возможность развиваться в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью",

– отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, какие объекты культурного наследия должны быть отреставрированы в столице в 2024 году.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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