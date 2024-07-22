Искусство рядом: москвичей пригласили на арт-маркет на Никитском бульваре

Участников ждут мастер-классы по созданию брошей, уроки рисования пастелью и еще много всего интересного

В рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" на Никитском бульваре организован арт-маркет "Искусство рядом". Для москвичей и гостей столицы предлагается множество увлекательных мероприятий.

В понедельник, 22 июля, в 14:00 Софья Буслаева проведет мастер-класс, на котором научит рисовать плоды пастелью на картоне. А в 19:00 на занятии художниц Светланы Деминой и Юлии Назар каждый сможет запечатлеть мгновение своего лета на большом холсте.

Во вторник, 23 июля, в 19:00 художница Алиша Алишек покажет, как сочетать экомех с летним гардеробом. Участники мастер-класса научатся декорировать искусственным мехом панамы, кепки и бейсболки.

24 июля в 17:00 Анна Дворянкина проведет мастер-класс "Сошедшие с картин. Брошь-коллаж".

В четверг, 25 июля, для гостей арт-маркета запланировано три мероприятия: в 12:00 вместе с Дарьей Романовой можно создать собственное уникальное украшение – авангардную брошь. В 15:00 на мастер-классе Марии Витлиной участники смастерят и украсят любимую букву алфавита. В 19:00 на занятии "Пейзаж с натуры" художница Алина Валеева поделится секретами природной живописи на холсте.

26 июля в 16:00 состоится двухчасовой мастер-класс Александра Лаптева "Монотипия акварелью". Эта графическая техника позволяет переносить рисунки на бумагу с окрашенной печатной формы.

Помимо этого, на Никитском бульваре можно полюбоваться работами столичных художников объединения "Выставочные залы Москвы", а самые понравившиеся – приобрести. За первые недели работы выставки было продано около 3,5 тыс. арт-объектов.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках. Так, до 11 августа в центре города проходит фестиваль "Театральный бульвар".