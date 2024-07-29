Маркет "Сделано в Москве" откроется на форуме-фестивале "Москва 2030"

Маркет "Сделано в Москве" откроется на форуме-фестивале "Москва 2030"
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Покупатели смогут приобрести косметику, одежду, игрушки, мебель, домашний текстиль и продукты питания столичных производителей

Маркет "Сделано в Москве" откроется в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Он будет работать на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг и до 23:00 в пятницу и выходные дни.

На площадке "Сделано в Москве" установят четыре павильона. Там будут представлены товары определенных категорий: одежда и аксессуары, косметика, игрушки, мебель, домашний декор и т.д. Угадать, что где представлено, будет несложно: сооружения сделают похожими на флакон духов, дутую жилетку, коробку с игрушками и огромный диван с журнальным столиком.

"Гости смогут оценить более 20 тысяч товаров. Ассортимент продемонстрирует москвичам, что в городе локальный рынок будет заполнен отечественными товарами, которые соответствуют ключевым мировым трендам и современным запросам",

– рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Некоторые производители подготовили сюрпризы для посетителей: кто-то поделится историей развития своего бизнеса, кто-то предложит сделать бесплатный макияж, кто-то расскажет о новых трендах в дизайне.

На площадке также будет работать фуд-корт, где можно будет попробовать блюда из меню популярных столичных ресторанов. На сцене, установленной на Болотной площади, выступят известные музыканты и молодые представители мира музыки.

Следить за актуальной афишей и узнавать подробности о мероприятии можно на официальном сайте форума-фестиваля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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