Программа "Единой России" на выборах в Москве будет основана на предложениях горожан

Партия создала комиссию для сбора наказов от москвичей

В предвыборный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах депутатов Мосгордумы вошли лучшие профессионалы из разных сфер. На это указал секретарь регионального отделения партии, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в ходе заседания регионального политсовета Московского городского реготделения ЕР.

Среди кандидатов от ЕР – предприниматели, журналисты, юристы, ученые, экономисты, специалисты в сфере ЖКХ, образования, медицины, спорта, культуры, молодежные активисты.

"Наша команда кандидатов – это команда мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый участник этой команды – профессионал в своем деле, действительно уважаемый, известный в городе",

– отметил Петр Толстой.

Чтобы максимально отразить пожелания москвичей, региональный политсовет Московского городского отделения "Единой России" принял решение создать программную комиссию. Ее задачей будет собрать и систематизировать наказы и предложения, которые в преддверии выборов в Мосгордуму поступают от горожан.

"Мы команда мэра Москвы. Наша главная задача в восьмом созыве – сделать все, чтобы жизнь москвичей оставалась максимально комфортной несмотря ни на какие вызовы, с которыми приходится сталкиваться нашей стране и нашему городу",

– подчеркнул председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. По его словам, программа ЕР на предстоящих выборах должна стать по-настоящему народной и являться продолжением стратегического курса мэра Москвы Сергея Собянина.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 6–8 сентября 2024 года. Ранее в Мосизбиркоме сообщили, сколько кандидатов зарегистрировано, а сколько заявлений было отклонено.