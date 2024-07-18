Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена

В Мосгоризбиркоме рассказали про первый этап избирательной кампании

В Москве завершилась регистрация кандидатов на выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

В общей сложности о своем желании попробовать себя на поприще народного представителя в Московском заксобрании сообщили 389 кандидатов, однако в итоге лишь 313 из них представили документы на регистрацию.

После проверки 16ти кандидатам было отказано в регистрации, еще 83 человека либо сами снялись, либо были отозваны выдвинувшими их политическими партиями. В результате Мосгоризбирком зарегистрировал 290 кандидатов в депутаты.

Больше всего претендентов – по 45 человек – от партий Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди". 44 кандидата от КПРФ. "Единая Россия" выдвинула 43 своих кандидата. ЛДПР – 42. От Коммунистической партии Коммунисты России зарегистрировано 23 человека, от "Российской экологической партии "Зеленые" – семеро. Еще 41 кандидат проходит в качестве самовыдвиженца.

Очередные выборы в Мосгордуму и представительные органы местного самоуправления в ТиНАО состоятся 8-10 сентября 2024 года. Москвичи могут как прийти на избирательные участки, так и проголосовать дистанционно.