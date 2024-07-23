Контрактники из Москвы получат за первый год службы более 5,2 млн рублей

Постановление о дополнительной денежной выплате подписал мэр Собянин

Единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей будут получать контрактники, подписавшие в Москве договор о прохождении военной службы с Минобороны РФ с 23 июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей также сохраняются. Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки составит в первый год службы свыше 5,2 миллиона рублей.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится в Москве по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает в будние дни с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00. Подробности можно узнать на странице contract.mos.ru либо по телефонам горячей линии: 117 (для Москвы); 8 (495) 539-24-81 (для регионов России). Кроме того, можно задать вопросы в телеграм-канале @MskContract_bot.

Для военнослужащих, заключивших в Москве контракт с Минобороны, предусмотрены следующие виды поддержки из городского бюджета:

ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей;

единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;

в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет три миллиона рублей;

специализированная медицинская помощь после увольнения с военной службы.

Для детей военнослужащих из Москвы предусмотрено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка; внеочередное зачисление в садик или перевод в другое учебное заведение ближе к дому; бесплатное посещение детсада и школьной продленки; бесплатные завтраки и обеды в школе и бесплатные обеды в колледжах.

Члены семьи участника СВО имеют право на льготы по ЖКХ, психологическую и юридическую поддержку и ряд других мер помощи.