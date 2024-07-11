Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Ступино - Собянин

По предварительным данным, никто не пострадал

Утром 11 июля многие жители Ступино проснулись от громких звуков. Как выяснилось, это работала система ПВО. Военные сбили в небе БПЛА, направлявшегося в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву",

– написал мэр в своем телеграм-канале в 5:15 мск. По данным к тому моменту, разрушений и пострадавших в результате происшествия выявлено не было.

Специалисты экстренных служб сразу выехали на место.

Министерство обороны РФ, со своей стороны, сообщает, что в ночь на четверг украинские беспилотники были уничтожены над территорией Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей.