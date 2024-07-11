Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Ступино - Собянин

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Утром 11 июля многие жители Ступино проснулись от громких звуков. Как выяснилось, это работала система ПВО. Военные сбили в небе БПЛА, направлявшегося в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву",
– написал мэр в своем телеграм-канале в 5:15 мск. По данным к тому моменту, разрушений и пострадавших в результате происшествия выявлено не было.
Специалисты экстренных служб сразу выехали на место.
Министерство обороны РФ, со своей стороны, сообщает, что в ночь на четверг украинские беспилотники были уничтожены над территорией Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областей.
На Украине рассчитывали на другое развитие событий