Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030"

Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030"
Фото: mos.ru
Для посетителей организовали экскурсии и мастер-классы

Первыми гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в Гостином Дворе, стали многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции (СВО). Все они получают поддержку города и с удовольствием принимают участие в столичных мероприятиях.

Так, в числе первых посетителей были Вера и Тимофей Асачевы - победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года – 2024". Гульнара и Андрей Закусило – организаторы региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" и родители пятерых дочерей. Николай Маркушин, воспитывающий вместе с женой Антониной троих детей, после возвращения со СВО работает в едином центре поддержки участников СВО, помогает другим ветеранам вернуться к мирной жизни.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общаясь с гостями форума, сообщила, что в этом году центральной темой мероприятия являются москвичи и их жизнь в городе.

"Москва – это единый живой организм со своим генетическим кодом, который формируется многие столетия. ДНК столицы включает в себя культуру, искусство, архитектуру, менталитет, судьбы и жизни миллионов московских семей. На форуме-фестивале в Гостином Дворе мы создали город будущего. (…) Мы хотим, чтобы люди жили не только долго, для нас важно, чтобы они еще были здоровы и социально активны, в котором есть свои улицы, площади и проспекты",

– рассказала Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, Москва создает все условия для счастливой жизни – все члены столичных семей имеют доступ к современным медицинским технологиям, лучшему в мире образованию, продвинутой системе социальной защиты. Познакомиться со столичными проектами можно на площадке форума в Гостином дворе, посетив Бульвар "Московского долголетия", Проспект знаний, Аллею технологий будущего, музей "Узнай свой организм" и т.д.

Форум-фестиваль будет работать до 8 сентября. Вход свободный.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

После тотальной ликвидации американского оружия на Украине в США сделали заявление

Американцы в ужасе от происходящего

"Выиграли войну": кандидат в президенты США неожиданно высказался о России

В Америке по-разному относятся к знаковым событиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей