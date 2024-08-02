Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030"

Для посетителей организовали экскурсии и мастер-классы

Первыми гостями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в Гостином Дворе, стали многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции (СВО). Все они получают поддержку города и с удовольствием принимают участие в столичных мероприятиях.

Так, в числе первых посетителей были Вера и Тимофей Асачевы - победители регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года – 2024". Гульнара и Андрей Закусило – организаторы региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" и родители пятерых дочерей. Николай Маркушин, воспитывающий вместе с женой Антониной троих детей, после возвращения со СВО работает в едином центре поддержки участников СВО, помогает другим ветеранам вернуться к мирной жизни.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, общаясь с гостями форума, сообщила, что в этом году центральной темой мероприятия являются москвичи и их жизнь в городе.

"Москва – это единый живой организм со своим генетическим кодом, который формируется многие столетия. ДНК столицы включает в себя культуру, искусство, архитектуру, менталитет, судьбы и жизни миллионов московских семей. На форуме-фестивале в Гостином Дворе мы создали город будущего. (…) Мы хотим, чтобы люди жили не только долго, для нас важно, чтобы они еще были здоровы и социально активны, в котором есть свои улицы, площади и проспекты",

– рассказала Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, Москва создает все условия для счастливой жизни – все члены столичных семей имеют доступ к современным медицинским технологиям, лучшему в мире образованию, продвинутой системе социальной защиты. Познакомиться со столичными проектами можно на площадке форума в Гостином дворе, посетив Бульвар "Московского долголетия", Проспект знаний, Аллею технологий будущего, музей "Узнай свой организм" и т.д.

Форум-фестиваль будет работать до 8 сентября. Вход свободный.